Baghpat News: बच्चों के झगड़े में चंदायन में पथराव और फायरिंग, सात गिरफ्तार

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चंदायन गांव निवासी फारुक और सोनू पक्ष के बच्चे मंगलवार शाम गांव के एक खाली प्लॉट में खेल रहे थे, जिनमें खेलने को लेकर झगड़ा हो गया। बताया कि दोनों पक्षों के बच्चों में मारपीट होने पर कई बच्चे रोते हुए अपने घर पहुंचे और परिवार वालों को बताया। इसके बाद फारुक और सोनू पक्ष के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए, जिन्होंने एक-दूसरे पर पथराव और फायरिंग की। मारपीट में दोनों पक्षों की महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए।गांव के लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। वहां आए पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। पुलिसकर्मियों ने छिपकर जान बचाई। घायलों का सीएचसी में उपचार कराया गया। इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि फारुक, आकिल, शेरखान, महबूब, अबरार, सोनू और मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।-आधा घंटे तक चलता रहा पथरावचंदायन गांव में फारुक और सोनू पक्ष में हुए पथराव के बाद पुलिसकर्मियों ने कई बार लोगों को पथराव बंद करने के लिए कहा, लेकिन पथराव जारी रहा। इस दौरान आधा घंटे तक दोनों तरफ से पथराव होता रहा।