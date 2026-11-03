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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Fire broke out in the house due to a gas leak from a cylinder.

Baghpat News: सिलिंडर से गैस लीक होने पर घर में लगी आग

Tue, 03 Nov 2026 02:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:03 AM IST
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Fire broke out in the house due to a gas leak from a cylinder.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। शहर की यमुना विहार कॉलोनी में सोमवार शाम एक घर में गैस सिलिंडर लीक होने से आग लग गई। इस घटना में कॉस्मेटिक दुकान के मालिक नावेद, उसकी भाभी रुकैय्या, बहन नगमा, दोस्त समीर और महताब सहित पांच लोग झुलस गए। कॉलोनी के निवासियों और अग्निशमन कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पाया।
यमुना विहार कॉलोनी निवासी नावेद ने बताया कि उसका निकाह दस दिन पहले हुआ था। सोमवार को वह अपने भाई जुनैद के साथ बाजार में अपनी कॉस्मेटिक की दुकान पर था। घर में उसकी भाभी रुकैय्या खाना बना रही थी, जबकि बहन नगमा दूसरे कमरे में बैठी थी।
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इसी दौरान सिलिंडर से गैस लीक होने लगी और आग लग गई। रुकैय्या के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग तुरंत वहां पहुंचे और दोनों को बचाकर घर से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर नावेद भी घर पहुंचा और मोहल्ले के लोगों के साथ आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पाया।
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