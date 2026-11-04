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Baghpat News: धोखाधड़ी करने पर पिता-पुत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
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FIR registered against father-daughter for fraud
-नया सुभानपुर के किसान की जमीन को फर्जीवाड़ा करके बेटी के नाम रजिस्ट्री कराने का मामला
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- न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी
खेकड़ा। नया सुभानपुर गांव निवासी किसान संजय त्यागी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को बालकिशन त्यागी और उसकी बेटी विनीता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
संजय त्यागी ने बताया कि वर्ष 2022 में उन्होंने बालकिशन त्यागी समेत अन्य के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जो अभी विचाराधीन है। आरोप है कि वर्ष 2024 में बालकिशन त्यागी ने उसी प्लॉट की दानपत्र से अपनी बेटी विनीता के नाम रजिस्ट्री कर दी। संजय त्यागी के अनुसार बालकिशन के पास उस प्लॉट का अधिकार नहीं था। उन्होंने फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया है। जब उन्हें इस धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
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संजय त्यागी का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को दबा दिया था। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्रपाल सिंह ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। इस संबंध में सीओ रोहन चौरसिया ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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