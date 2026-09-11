Baghpat News: रमाला मिल में किसानों को मिलेंगी बैंकिंग सुविधाएं

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उन्होंने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से भवन को लैस किया गया है। बैंक शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को बैंकिंग संबंधी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। इसके साथ ही किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा भी मिल सकेगी। बताया कि क्षेत्र के किसानों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ताकि किसानों को परेशान न होना पड़े। इसके अलावा मिल को जल्द शुरू करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान मिल के जीएम गोविंद मौर्य, निदेशक राजपाल, प्रमोद अहलावत, अजय अहलावत आदि मौजूद रहे।

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रमाला। रमाला चीनी मिल परिसर में बृहस्पतिवार को बैंक की नई ब्रांच के भवन का उपसभापति जयदेव सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यहां बैंक शुरू होने से किसानों को सुविधा मिलेगी।