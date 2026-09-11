Baghpat News: एक साथ उठा पिता-पुत्री का जनाजा, आर्थिक मदद की मांग उठाई
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:18 AM IST
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दोघट। मुजफ्फरनगर के भैंसाना मिल तिराहे पर बृहस्पतिवार शाम रोडवेज बस की टक्कर से जान गंवाने वाले फरमान और उसकी बेटी अल्लो का शुक्रवार को एक साथ जनाजा उठा और उनके शवों को कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। गांव के लोगों ने फरमान के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की।
फरमान और उसकी बेटी के जनाजे में तमेलागढ़ी समेत आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। उनके परिवार के आलम ने बताया कि फरमान ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनकी मौत होने के बाद परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं बचा। उनके परिवार में पत्नी नसीमा, बेटा रहमान, मां समीना, पिता उमरदीन और बड़े भाई आशु रह गए है। हादसे में पिता-पुत्री की मौत होने से शुक्रवार को दूसरे दिन भी गांव में शोक छाया रहा। वहां आए प्रधान राजीव छिल्लर ने अफसरों से फोन पर वार्ता कर फरमान के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही अधिकारियों से मिला जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रहीसुदीन, भूपेंद्र, संजय छिल्लर, आलम, मेहरदीन समेत अन्य मौजूद रहे।
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फरमान और उसकी बेटी के जनाजे में तमेलागढ़ी समेत आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। उनके परिवार के आलम ने बताया कि फरमान ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनकी मौत होने के बाद परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं बचा। उनके परिवार में पत्नी नसीमा, बेटा रहमान, मां समीना, पिता उमरदीन और बड़े भाई आशु रह गए है। हादसे में पिता-पुत्री की मौत होने से शुक्रवार को दूसरे दिन भी गांव में शोक छाया रहा। वहां आए प्रधान राजीव छिल्लर ने अफसरों से फोन पर वार्ता कर फरमान के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही अधिकारियों से मिला जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रहीसुदीन, भूपेंद्र, संजय छिल्लर, आलम, मेहरदीन समेत अन्य मौजूद रहे।
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