Baghpat News: कृषि मेले में किसानों ने आधुनिक खेती की जानकारी ली

संवाद न्यूज एजेंसीबिनौली। बिनौली क्षेत्र के किसानों ने मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।सहायक विकास अधिकारी कृषि डॉ. प्रदीप सहरावत के नेतृत्व में किसानों का यह दल मेले में पहुंचा। किसानों ने वहां विभिन्न कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों और नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। मेले में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉलों पर उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक कृषि यंत्र प्रदर्शित किए गए। नवीन कृषि तकनीकों की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रबी फसलों की बोआई के तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने उन्नत प्रजातियों के चयन, बीज उपचार और संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर भी विस्तार से बताया।