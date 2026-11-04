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Baghpat News: कृषि मेले में किसानों ने आधुनिक खेती की जानकारी ली

Thu, 05 Nov 2026 02:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:07 AM IST
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Farmers gathered information about modern farming at the agricultural fair.
फोटो- 12
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिनौली। बिनौली क्षेत्र के किसानों ने मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

सहायक विकास अधिकारी कृषि डॉ. प्रदीप सहरावत के नेतृत्व में किसानों का यह दल मेले में पहुंचा। किसानों ने वहां विभिन्न कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों और नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। मेले में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉलों पर उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक कृषि यंत्र प्रदर्शित किए गए। नवीन कृषि तकनीकों की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रबी फसलों की बोआई के तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने उन्नत प्रजातियों के चयन, बीज उपचार और संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर भी विस्तार से बताया।
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