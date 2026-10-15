फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   education news

Baghpat News: छात्राएं बनीं एक दिन की बीईओ, प्रधानाध्यापक और एएनएम

Thu, 15 Oct 2026 02:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
education news
बागपत। हिसावदा गांव के कंपोजिट विद्यालय की छात्राओं को एक दिन का अफसर बनाया गया। छात्राओं ने एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठकर कार्य किया और जितनी कमियां थीं, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

हिसावदा गांव के कंपोजिट विद्यालय की छात्राओं को खंड शिक्षा अधिकारी, एएनएम, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें वंशिका को विद्यालय की प्रधानाध्यापक व ईशरा को उप प्रधानाध्यापक बनाया गया। छात्राओं ने विद्यालय का निरीक्षण किया और जो खामियां थीं, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। वहीं मीनाक्षी ने पिलाना ब्लॉक में पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली।
विज्ञापन

छात्रा ने अभिलेखों को देखा और सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने, कार्य को समय से करने व लंबित मामलों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इनके अलावा वंदना को एएनएम की कुर्सी पर बैठाया गया और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव दिए। इस दौरान प्रधानाध्यापक सरिता देवी, मनोज कुमार, नीतू पंवार, वीनस, अनिल कुमार, सोनू कुमार और अंकित ढाका आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed