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Baghpat News: अज्ञात वाहन की टक्कर से टेंपो पलटा, 10 लोग घायल

Sat, 10 Oct 2026 02:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:02 AM IST
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crime news
खेकड़ा। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर तहसील के पास अज्ञात वाहन ने टेंपो में साइड मार दी, जिससे टेंपो पलट गया। इससे उसमें सवार लोनी और मंडौला के रहने वाले करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों का सीएचसी में उपचार कराया गया।
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दिल्ली में कांग्रेस व कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के कारण रेलवे विभाग ने सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली यात्री ट्रेन 74024, शामली से दिल्ली जाने वाली 64028, दिल्ली से शामली जाने वाली 74023 और दिल्ली से शामली जाने वाली 54057 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया। इससे ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और वे डग्गामार वाहनों में सफर कर रहे हैं, इसलिए ही लोनी व मंडौला के लोग शुक्रवार शाम को बागपत से टेंपो में सवार होकर लोनी की तरफ जा रहे थे।
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वह तहसील के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने ओवरटेक करने के चक्कर में टेंपो में साइड मार दी। इससे टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेंपो में सवार लोनी के रहने वाले हनीफ, समीर, सन्नो, गुलशाना, मंडौला निवासी संगीता, मनोज देवी और देवीशरण चोट लगने से घायल हो गए। पता लगने पर पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। सीओ रोहन चौरसिया ने बताया कि घायलों का सीएचसी में उपचार कराया गया और उसके बाद वे घर चले गए।
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