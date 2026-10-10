फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   crime news

Baghpat News: युवती को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की

Sat, 10 Oct 2026 02:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
crime news
बागपत। क्षेत्र के एक गांव में चिकित्सक के पास से घर जा रही युवती को रास्ते में रोककर दो युवकों ने छेड़छाड़ की और उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने का प्रयास किया। इसमें पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी सावन और आशीष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने बताया कि 30 सितंबर की शाम उसकी बेटी अपने भाई के साथ चिकित्सक के यहां दवाई लेने गई थी। दवा दिलाने के बाद बेटा किसी काम से चला गया, जबकि बेटी अकेली घर जाने लगी। आरोप लगाया कि रास्ते में गांव के सागर और आशीष ने उसकी बेटी को रोककर छेड़छाड़ की और हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगे। तभी उसकी बेटी शोर मचाकर हाथ छुड़ाकर वहां से भागी और घर पहुंचकर पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने दोनों युवकों के घर जाकर परिजनों को घटना के बारे में बताया तो उनके साथ अभद्रता कर भगा दिया। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed