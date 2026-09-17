Baghpat News: जिम जा रहे युवकों पर हमला, फायरिंग का आरोप
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:54 AM IST
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बागपत। स्कूल में पांच साल पहले हुए झगड़े में थप्पड़ मारने पर शुरू हुई रंजिश का बदला लेने के लिए बुधवार की सुबह जिम जा रहे कुणाल, संदीप और विकास की बाइक रोककर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने लाठी-डंडों से पिटाई कर घायल कर दिया।
घायलों ने हमलावरों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने तीनों का सीएचसी में उपचार कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी करतार ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब छह बजे उसका बेटा कुणाल अपने दोस्त संदीप और विकास के साथ बाइक से जिम जा रहा था। बागपत-नौरोजपुर गुर्जर मार्ग पर निवाड़ा मोड़ पर पहुंचे तो एक कार और बाइक पर सवार होकर आठ-नौ युवक वहां आए और ओवरटेक कर उन्हें रोककर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर तीनों को घायल कर दिया। साथ ही उनकी बाइक पर कार चढ़ाकर क्षतिग्रस्त कर दी। इसके बाद पिस्टल से फायरिंग करते हुए हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
सूचना मिलने पर वहां आए परिवार वालों ने सीएचसी में तीनों घायलों का उपचार कराया। जहां से तीनों को जिला अस्पताल और वहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। करतार ने बताया कि तीन हमलावर गांधी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।
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इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि पांच साल पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। अभी तक फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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घायलों ने हमलावरों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने तीनों का सीएचसी में उपचार कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी करतार ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब छह बजे उसका बेटा कुणाल अपने दोस्त संदीप और विकास के साथ बाइक से जिम जा रहा था। बागपत-नौरोजपुर गुर्जर मार्ग पर निवाड़ा मोड़ पर पहुंचे तो एक कार और बाइक पर सवार होकर आठ-नौ युवक वहां आए और ओवरटेक कर उन्हें रोककर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर तीनों को घायल कर दिया। साथ ही उनकी बाइक पर कार चढ़ाकर क्षतिग्रस्त कर दी। इसके बाद पिस्टल से फायरिंग करते हुए हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
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सूचना मिलने पर वहां आए परिवार वालों ने सीएचसी में तीनों घायलों का उपचार कराया। जहां से तीनों को जिला अस्पताल और वहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। करतार ने बताया कि तीन हमलावर गांधी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।
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इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि पांच साल पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। अभी तक फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।