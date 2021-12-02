Baghpat News: 3.71 लाख की धोखाधड़ी में तीन पर रिपोर्ट दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:58 AM IST
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बागपत। ग्राम पंचायत सचिव नीता सिंह के साथ 3.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी में पुलिस ने अग्रवाल मंडी टटीरी की पट्टी देशवाल निवासी एएनएम शालू, उसके पति अमित मानव और प्रवीण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
खेकड़ा ब्लॉक में तैनात पंचायत सचिव नीता सिंह ने बताया कि वह तीन साल तक सूरजपुर महनवा गांव में तैनात थीं। वहां पर तैनात एएनएम शालू ने जुलाई 2026 ममेरे भाई के ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन कराने की बात कहकर पांच लाख रुपये उधार लिए थे। साथ ही एक सप्ताह में रुपये वापस देने का वादा भी किया। तकादा करने पर कुछ रुपये वापस दे दिए लेकिन 3.71 लाख रुपये वापस नहीं दिए। बाद में तकादा करने पर एएनएम और उसके पति ने जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद प्रवीण ने उसके पति जितेंद्र सिंह को फोन करके जान से मारने की धमकी दी। इसमें जांच अधिकारी मनोज चहल का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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खेकड़ा ब्लॉक में तैनात पंचायत सचिव नीता सिंह ने बताया कि वह तीन साल तक सूरजपुर महनवा गांव में तैनात थीं। वहां पर तैनात एएनएम शालू ने जुलाई 2026 ममेरे भाई के ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन कराने की बात कहकर पांच लाख रुपये उधार लिए थे। साथ ही एक सप्ताह में रुपये वापस देने का वादा भी किया। तकादा करने पर कुछ रुपये वापस दे दिए लेकिन 3.71 लाख रुपये वापस नहीं दिए। बाद में तकादा करने पर एएनएम और उसके पति ने जान से मारने की धमकी दी।
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इसके बाद प्रवीण ने उसके पति जितेंद्र सिंह को फोन करके जान से मारने की धमकी दी। इसमें जांच अधिकारी मनोज चहल का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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