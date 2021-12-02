Baghpat News: घूरता रहता था खालिद, इसलिए मारी गोली

विज्ञापन



नौरोजपुर गुर्जर गांव में बृहस्पतिवार की सुबह अपने दोस्त के साथ घर जा रहे खालिद के पेट में उसके चचेरे भाई आरिश ने तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद आरिश वहां से भाग गया, जबकि घायल खालिद का परिजनों ने जिला अस्पताल और फिर सोनीपत के निजी अस्पताल में उपचार कराया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर उसके पेट से गोली निकाली। घायल खालिद की हालत में शुक्रवार को सुधार देखने को मिला। इसमें सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन

बागपत। नौरोजपुर गुर्जर गांव में चार साल पहले हुए झगड़े के विवाद में चचेरे भाई खालिद को गोली मारने के आरोपी आरिश को पुलिस ने न्यायालय में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने पिता को गाली देने पर झगड़ा होने और घूरने पर गोली मारने की जानकारी दी।