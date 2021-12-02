Baghpat News: ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक समेत चार घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
बागपत। लधवाड़ी गांव के पास रेहड़ा को बचाने के प्रयास में ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। इसमें चालक मंजीत, मजदूर चांद और काला समेत चार घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां से मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया।
निवाड़ा गांव में रहने वाले मंजीत ने बताया कि वह लधवाड़ी गांव के ईंट भट्ठे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंट लेकर हरियाणा जा रहा था। जैसे ही लधवाड़ी गांव के पास पहुंचा तो चकरोड़ से एक रेहड़ा सड़क पर आ गया। रेहड़ा बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाए तो उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई।
इस हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार मंजीत, चांद और काला समेत चारों घायल हो गए। इसके अलावा दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गौरीपुर जवाहरनगर गांव के पास कैंटर की टक्कर से बाइक सवार सोनू घायल हो गया। सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
निवाड़ा गांव में रहने वाले मंजीत ने बताया कि वह लधवाड़ी गांव के ईंट भट्ठे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंट लेकर हरियाणा जा रहा था। जैसे ही लधवाड़ी गांव के पास पहुंचा तो चकरोड़ से एक रेहड़ा सड़क पर आ गया। रेहड़ा बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाए तो उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई।
विज्ञापन
इस हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार मंजीत, चांद और काला समेत चारों घायल हो गए। इसके अलावा दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गौरीपुर जवाहरनगर गांव के पास कैंटर की टक्कर से बाइक सवार सोनू घायल हो गया। सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद
विज्ञापन