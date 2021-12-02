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Baghpat News: पथराव और फायरिंग में 13 नामजद समेत 38 के खिलाफ प्राथमिकी, नौ जेल भेजे

Sat, 05 Sep 2026 12:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:57 AM IST
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crime news
संवाद न्यूज एजेंसी
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छपरौली। ककौर कलां गांव में बृहस्पतिवार रात को अब्बास और आसिफ पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग की घटना में एसआई सुनील कुमार ने 13 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें एसआई ने दोनों पक्षों पर मामला शांत कराने गए पुलिसकर्मियों पर भी पथराव और फायरिंग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों पक्षों के नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। ककौर कलां गांव में बृहस्पतिवार को अब्बास और आसिफ पक्ष में झगड़ा हो गया था। दिन में लोगों ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन बृहस्पतिवार देर रात दोनों पक्ष दोबारा आमने-सामने आ गए। उनमें धारदार हथियार चले और पथराव करने के साथ ही फायरिंग हुई।
एक पक्ष के अब्बास, आजाद, दाऊद, कौशर, जावेद, सूफियान को गोली के छर्रे लगे और सैयूब, इश्तयार धारदार हथियार के हमले से घायल हो गए थे। वहीं दूसरे पक्ष के आस मोहम्मद की आंख में गोली के छर्रे लगे, जबकि धारदार हथियार लगने से साजिद, आसिफ, समीर और जुनैद घायल हो गए थे।
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इस मामले में छपरौली थाने के एसआई सुनील ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में झगड़े की सूचना पर उन्होंने वहां पहुंचकर उनको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन तभी पुलिसकर्मियों पर भी पथराव और फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने गलियों में भागकर जान बचाई। एसआई के अनुसार गोलियों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों में दुबक गए। कई घायलों का अलग-अलग निजी अस्पतालों में उपचार कराया जा रहा है।
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दोनों पक्षों के अब्बास, आजाद, दाऊद, कौशर, जावेद उर्फ मोना, सैयूब, इश्तयार, साजिद, आसिफ, जुनैद, गुलफाम, गुलजार, समीर और 25 अज्ञात के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने समेत अन्य धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने घटना की वीडियो देखकर कई अन्य आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने नामजद कौशर, इश्तयार, साजिद, समीर, जावेद उर्फ मोना और पहचान होने पर रोजुद्दीन, आमिर, नईम, अनीस को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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