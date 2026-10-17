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Baghpat News: रंगोली बनाकर दिया विकसित भारत का संदेश

Sat, 17 Oct 2026 05:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Sat, 17 Oct 2026 05:31 PM IST
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Conveyed the message of a 'Developed India' (Viksit Bharat) by creating a rangoli.
सेवा संकल्प अभियान के तहत दिगंबर जैन कॉलेज में हुआ कार्यक्रम
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फोटो संख्या 4
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर के दिगंबर जैन कॉलेज में शनिवार को सेवा का रंग, राष्ट्र के संग विषय पर रंगोली बनाकर विकसित भारत का संदेश दिया गया।

प्रबंध समिति के सचिव डॉ. धनेंद्र कुमार जैन, प्राचार्य डॉ. ममता जेसियान ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगों से आकर्षक रंगोली बनाई। इसके माध्यम से विकसित भारत का संदेश दिया गया। वहीं शिक्षकों ने रंगोली का अवलोकन करने के बाद विद्यार्थियों की कला की सराहना की। इस मौके पर डॉ. सीमा गौतम, डॉ. अर्चना सिंह, डॉ. वंदना सिंह, डॉ. भरत प्रताप सिंह, डॉ. प्रवीण, डॉ. संजीव, डॉ. ईश आदि उपस्थित रहे।
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