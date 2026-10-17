Baghpat News: रंगोली बनाकर दिया विकसित भारत का संदेश

फोटो संख्या 4संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर के दिगंबर जैन कॉलेज में शनिवार को सेवा का रंग, राष्ट्र के संग विषय पर रंगोली बनाकर विकसित भारत का संदेश दिया गया।प्रबंध समिति के सचिव डॉ. धनेंद्र कुमार जैन, प्राचार्य डॉ. ममता जेसियान ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगों से आकर्षक रंगोली बनाई। इसके माध्यम से विकसित भारत का संदेश दिया गया। वहीं शिक्षकों ने रंगोली का अवलोकन करने के बाद विद्यार्थियों की कला की सराहना की। इस मौके पर डॉ. सीमा गौतम, डॉ. अर्चना सिंह, डॉ. वंदना सिंह, डॉ. भरत प्रताप सिंह, डॉ. प्रवीण, डॉ. संजीव, डॉ. ईश आदि उपस्थित रहे।