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विज्ञापन बड़ौत स्थित शिकोहपुर गांव में सोमवार रात चोरों ने आरपीएफ के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर पवन कुमार के घर से 46 लाख रुपये के 30 तौले सोने व 40 तौले चांदी के जेवर चोरी कर लिए। यह उनकी तीन पीढ़ियों के जेवर थे। इसके अलावा पड़ोसी संजू के मकान में भी चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस की फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने मंगलवार सुबह जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए।

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शिकोहपुर गांव निवासी आरपीएफ के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 2019 में वड़ोदरा से रिटायर हुए थे। उनके पास 30 बीघा जमीन है। बेटा देवरिया में हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। उनके घर में तीन पीढ़ियों के सोने-चांदी के जेवर रखे हुए थे। मंगलवार की सुबह पुत्रवधू अंशु मकान में दूसरी मंजिल पर झाड़ू लगाने गई तो सेफ के ताले टूटे हुए मिले। ताले टूटे देखते ही पुत्रवधू ने शोर मचा दिया।



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वहां जाकर देखा तो सेफ में रखे 30 तौले सोने व 40 तौले चांदी के जेवर और 10 हजार रुपये की नकदी गायब थी। चोरी किए गए जेवर की कीमत करीब 46 लाख रुपये बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों ने वहां पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। चोर 10 फीट ऊंची दीवार पर सीढ़ी लगाकर दूसरी मंजिल पर चढ़े थे और छत में लगे जाल से होकर बाहर गए।



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रात में सुनी थी आहट, सोचा बेटा गया है

पवन कुमार ने बताया कि सोमवार रात मकान के निचले हिस्से में सोए हुए थे। जबकि दूसरे कमरे में उनका बेटा अजीत, पुत्रवधू अंशु अपने बच्चों के साथ सोए हुए थे। रात करीब एक बजे उनकी आंख खुली तो दूसरी मंजिल पर कुछ आहट सुनाई दी। लेकिन बेटे के वहां जाने की बात सोचकर सो गए। बताया कि उनका बेटा अकसर रात में दूसरे मंजिल पर जाकर सो जाता है। जिस कमरे में चोरी हुई, उसमें ताला भी नहीं लगा था।