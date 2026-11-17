इसके बाद बड़ौत विधानसभा के सभी गांवों से होते हुए 23 दिसंबर को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बड़ौत के दिगंबर जैन कॉलेज के सी फील्ड में यात्रा का समापन होगा। यात्रा में खाद बीज की किल्लत, गन्ना भाव, गन्ना बकाया भुगतान समेत अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी गन्ना मूल्य घोषित किया गया। किसानों को 500 रुपये क्विंटल भाव मिलना चाहिए।