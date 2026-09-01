बागपत: छपरौली में मिलीं पंजाब से चोरी हुई भैंसें, पंजाब पुलिस की दबिश से मचा हड़कंप, दो भैंस और कटिया बरामद
बागपत के छपरौली में पंजाब से चोरी हुई दो भैंस और एक कटिया बरामद हुई हैं। पंजाब पुलिस ने पट्टी धनकोशिय के मोहल्ला कुरैशियान में दबिश देकर पशु बरामद किए। इन्हें डेढ़ लाख रुपये में खरीदने वाला व्यक्ति फरार हो गया।
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बागपत के छपरौली कस्बे में पंजाब से चोरी हुई भैंसों की तलाश में पहुंची पंजाब पुलिस ने सोमवार देर रात दबिश देकर दो भैंस और एक कटिया बरामद की। कार्रवाई पट्टी धनकोशिय के मोहल्ला कुरैशियान में की गई। पुलिस को देखते ही चोरी की भैंसें खरीदकर लाने वाला सावेज मौके से फरार हो गया। पंजाब पुलिस बरामद तीनों पशुओं को अपने साथ ले गई। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
पंजाब से चोरी हुई थीं आठ भैंस और एक कटिया
पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त को पंजाब के संगरूर जिले के छाजरी और कटीयाल गांव से पशुपालक सुखविंदर सिंह उर्फ सुकी प्रधान और ज्ञानी सिंह की आठ भैंस और एक कटिया चोरी हो गई थीं। शिकायत के आधार पर छाजरी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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जांच के दौरान पंजाब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसके आधार पर मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के बघरा गांव से दो पशु व्यापारी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में चोरी किए गए पशुओं को टैंकर से लाने और उनकी बिक्री से जुड़ी अहम जानकारी पुलिस को मिली।
निशानदेही पर छपरौली में हुई दबिश
गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पंजाब पुलिस सोमवार रात छपरौली पहुंची। पट्टी धनकोशिय के मोहल्ला कुरैशियान में एक मकान पर दबिश देकर दो भैंस और एक कटिया बरामद की गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान पशु खरीदकर लाने वाला सावेज मौके से भाग निकला।
डेढ़ लाख रुपये में बेची गई थीं भैंसें
छाजरी थाना प्रभारी कमलजीत सिंह के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों ने छपरौली निवासी सावेज को दोनों भैंस करीब डेढ़ लाख रुपये में बेची थीं। बरामद पशुओं को पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई।
बाकी पशुओं की तलाश जारी
छाजरी थाना प्रभारी ने बताया कि करीब एक माह की जांच और लगातार प्रयास के बाद अब तक चोरी हुई दो भैंसें और एक कटिया बरामद की जा सकी हैं। बाकी पशुओं की बरामदगी के लिए पंजाब पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं।