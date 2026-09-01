बागपत: छपरौली में मिलीं पंजाब से चोरी हुई भैंसें, पंजाब पुलिस की दबिश से मचा हड़कंप, दो भैंस और कटिया बरामद

पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त को पंजाब के संगरूर जिले के छाजरी और कटीयाल गांव से पशुपालक सुखविंदर सिंह उर्फ सुकी प्रधान और ज्ञानी सिंह की आठ भैंस और एक कटिया चोरी हो गई थीं। शिकायत के आधार पर छाजरी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

बागपत के छपरौली कस्बे में पंजाब से चोरी हुई भैंसों की तलाश में पहुंची पंजाब पुलिस ने सोमवार देर रात दबिश देकर दो भैंस और एक कटिया बरामद की। कार्रवाई पट्टी धनकोशिय के मोहल्ला कुरैशियान में की गई। पुलिस को देखते ही चोरी की भैंसें खरीदकर लाने वाला सावेज मौके से फरार हो गया। पंजाब पुलिस बरामद तीनों पशुओं को अपने साथ ले गई। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

सीसीटीवी से दो पशु व्यापारियों तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पंजाब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसके आधार पर मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के बघरा गांव से दो पशु व्यापारी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में चोरी किए गए पशुओं को टैंकर से लाने और उनकी बिक्री से जुड़ी अहम जानकारी पुलिस को मिली।



निशानदेही पर छपरौली में हुई दबिश

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पंजाब पुलिस सोमवार रात छपरौली पहुंची। पट्टी धनकोशिय के मोहल्ला कुरैशियान में एक मकान पर दबिश देकर दो भैंस और एक कटिया बरामद की गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान पशु खरीदकर लाने वाला सावेज मौके से भाग निकला।