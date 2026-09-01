Baghpat News: सीएचसी मेें छह-छह, जिला अस्पताल में 12 बेड का बनेगा आइसोलेशन वार्ड

सभी सीएचसी में छह-छह बेड तो जिला अस्पताल में 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी कर दी है, ताकि मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा सके। वहीं दवाई का पर्याप्त भंडारण भी सुरक्षित किया गया है। स्वाइन फ्लू या एच-1 एन-1 संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक और सांस की बूंदों से फैलता है। बारिश के मौसम में यह वायरस अधिक सक्रिय हो जाता है। शासन ने सभी जिलों के सीएमओ को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। सीएमओ डॉ. तीरथलाल ने बताया कि स्वाइन फ्लू बीमारी रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी सीएचसी अधीक्षकों को छह-छह बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं जिला अस्पताल में भी 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सांस लेने में दिक्कत वाले मरीजों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, टेमी फ्लू दवा स्वाइन फ्लू के इलाज में प्रभावी है। बीमारी बढ़ने पर दवा की कमी न हो इसके लिए पर्याप्त भंडारण किया गया है।