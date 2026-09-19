बागपत: विभागीय योजनाओं में लापरवाही, आदेशों की अनदेखी पर बिनौली बीईओ निलंबित

विभागीय कार्रवाई शुरू

निलंबन के साथ ही बृज मोहन सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मेरठ के प्राचार्य को जांच अधिकारी बनाया गया है।



निलंबन अवधि में मंडलीय कार्यालय से जुड़े रहेंगे

निलंबन अवधि में बृज मोहन सिंह मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक), मेरठ मंडल के कार्यालय से जुड़े रहेंगे। विभागीय जांच के दौरान मामले से संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।



बीईओ ने निलंबन को बताया गलत

बृज मोहन सिंह ने अपने पक्ष में कहा कि विद्याज्ञान, इंस्पायर अवार्ड सहित अन्य विभागीय योजनाओं में बिनौली ब्लॉक दूसरे ब्लॉकों से काफी आगे है। उनके अनुसार, नियमानुसार विभागीय योजनाओं को समय पर लागू किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बिना वजह आदेशों की अनदेखी और विभागीय योजनाओं में लापरवाही का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित किया गया है, जो गलत है।