बागपत: विद्यालय में क्लास की खिड़की पर लटका कोबरा सांप, बच्चों में मची भगदड़, डंडा मारकर भगाया

किसान के हाथ में सांप ने डसा

आदर्श नंगला गांव निवासी किसान संजीव कुमार बुधवार की सुबह घेर में पशुओं के लिए चारा काट रहे थे। तभी चारे में लिपटे हुए एक सांप ने किसान संजीव के हाथ की अंगुली पर डस लिया। परिजनों ने संजीव का जिला अस्पताल में उपचार कराया। डॉ. शाहिद अली ने एंटी स्नेक वेनम की दस वैक्सीन लगाने के बाद किसान को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।