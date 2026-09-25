आजमगढ़ में चोरों का दुस्साहस: ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर की चोरी, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम

बलिया-लखनऊ रोड स्थित ओम ज्वेलर्स की दुकान में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और लाखों के आभूषण चोरी कर भाग गए। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह दुकान मालिक को हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

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घटना की जानकारी होने पर दुकान संचालक पवन गुप्ता ने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी मौजूद रही। थाना निजामाबाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की।टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। ज्वेलर्स संचालक पवन गुप्ता ने बताया कि दुकान से आभूषण चोरी हुए हैं। हालांकि, अभी तक चोरी हुए आभूषणों की संख्या और उनके मूल्य का स्पष्ट आकलन नहीं हो सका है। पुलिस टीम दुकान और आसपास के क्षेत्र में गहन जांच-पड़ताल कर रही है। पीड़ित ने अभी तक पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी है।पुलिस ने चोरी के संबंध में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस टीम चोरों की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि घटना की जांच की गई है। जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा।