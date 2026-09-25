फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Theft at jewellery shop after breaking shutter Police and forensic team engaged in investigation

आजमगढ़ में चोरों का दुस्साहस: ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर की चोरी, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम

Fri, 25 Sep 2026 12:16 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 25 Sep 2026 12:16 PM IST
सार

आजमगढ़ जिले में ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने आभूषण चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। 

विज्ञापन
Theft at jewellery shop after breaking shutter Police and forensic team engaged in investigation
ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बलिया-लखनऊ रोड स्थित ओम ज्वेलर्स की दुकान में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और लाखों के आभूषण चोरी कर भाग गए। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह दुकान मालिक को हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
घटना की जानकारी होने पर दुकान संचालक पवन गुप्ता ने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी मौजूद रही। थाना निजामाबाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की। 
विज्ञापन




टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। ज्वेलर्स संचालक पवन गुप्ता ने बताया कि दुकान से आभूषण चोरी हुए हैं। हालांकि, अभी तक चोरी हुए आभूषणों की संख्या और उनके मूल्य का स्पष्ट आकलन नहीं हो सका है। पुलिस टीम दुकान और आसपास के क्षेत्र में गहन जांच-पड़ताल कर रही है। पीड़ित ने अभी तक पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने चोरी के संबंध में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस टीम चोरों की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि घटना की जांच की गई है। जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed