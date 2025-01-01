Azamgarh News: महिला वर्ग में विवि और पुरुष वर्ग में डीएवी की टीम ने मारी बाजी

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यह प्रतियोगिता पुरुष और महिला टीमों के चयन के लिए आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव कुमार के मार्गदर्शन में यह बृहद आयोजन संपन्न हुआ।प्रतियोगिता का निर्देशन क्रीड़ा सचिव अमरजीत ने किया। पर्यवेक्षक प्रशांत राय, अर्पिता मिश्रा और हरिलाल ने इसकी देखरेख की। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव चंदन कुमार ने किया।क्रीड़ा सचिव अमरजीत ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। अमरजीत ने कहा कि कुलपति की प्रेरणा से ऐसे खेल छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करेंगे। प्रवेश सिंह ने अनुशासन को खिलाड़ी की सफलता की पहली शर्त बताया। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन की पहली पाठशाला है।तकनीकी खेल विशेषज्ञ हरिलाल ने हैंडबॉल को दिमाग के साथ-साथ ऊर्जावान लोगों का खेल बताया। उन्होंने इस खेल की मानसिक और शारीरिक चुनौतियों पर जोर दिया। अर्पिता मिश्रा ने कहा कि अनुशासन के साथ खेल नवयुवक और नवयुवतियों में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम है।उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना को सर्वोपरि रखते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। इन विशेषज्ञों ने खेल के महत्व और उसके सकारात्मक प्रभावों पर अपने विचार साझा किए।खेल शुरू होने से पहले आयोजन सचिव अजय कुमार वर्मा ने मुख्य अतिथि से खिलाड़ियों का परिचय कराया। उन्होंने मुख्य अतिथि को खेल की बारीकियों से भी अवगत कराया। इस अवसर पर नवल किशोर, नागेंद्र, किशन और शिवानंद ने रेफरी के रूप में खेल के अनुशासन को बनाए रखा। प्राध्यापक जयप्रकाश यादव, भूपेंद्र पांडे, विश्वविद्यालय के टीम कोच सौरभ सिंह और डीएवी के कोच युगांत भी उपस्थित थे।