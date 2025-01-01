Azamgarh News: बलिदानी रामसमुझ की कलाई पर राखी बांध बहनें बोलीं- मेरा भाई अमर है...

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राखी बांधते समय बहनों ने कहा, ‘मेरा भाई अमर है।’ प्रेमलता (एडवोकेट), हेमलता, प्रेमशीला, उषा यादव, अनीता और गीता यादव ने शहीद रामसमुझ की कलाई पर राखी बांधी। यह पहला मौका था, जब गांव की बहनों ने शहीद को रक्षाबंधन पर राखी बांधी।बहनों ने कहा कि भाई भले ही आज उनके बीच नहीं हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए दी गई उनकी कुर्बानी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। शहीद की याद आते ही आंखें नम हो जाती हैं। बलिदानी के छोटे भाई प्रमोद यादव ने राखी बांधने पहुंची बहनों को उपहार देकर उनका सम्मान किया।