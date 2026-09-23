Azamgarh News: आठ सूत्रीय मांगों पर अड़े लेखपाल, अतिरिक्त हल्के का कार्यभार लौटाया

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लालगंज में संघ अध्यक्ष नवीन कुमार दुबे के नेतृत्व में लेखपालों ने राजस्व निरीक्षक आरके बाबू के कार्यालय में चंद्रशेखर यादव को अतिरिक्त हल्कों का कार्यभार सौंपा। इस दौरान मंत्री राहुल तोमर समेत संतोष सिंह, संतोष कुमार, सुधीर गुप्ता, विकास मिश्रा, अरविंद यादव, विनोद यादव, धीरेंद्र सिंह, अजय शर्मा, रामू राम, शेर बहादुर सिंह, अतुल कुमार यादव और कुलभाष्कर त्रिपाठी समेत अन्य लेखपाल मौजूद रहे। निजामाबाद में भी लेखपालों ने अतिरिक्त मंडलों के आवंटन और कार्यभार ग्रहण करने का बहिष्कार किया। लेखपालों ने कहा कि नियमित राजस्व कार्य, अभिलेखों के रखरखाव और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का पहले से दबाव है। अतिरिक्त मंडलों का जिम्मा मिलने से काम प्रभावित होगा। लेखपालों ने 2800 ग्रेड पे, वेतन व एसीपी विसंगति दूर करने, अंतर्मंडलीय स्थानांतरण समेत आठ सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग दोहराई। संघ ने स्पष्ट किया कि नियमित दायित्वों का निर्वहन जारी रहेगा, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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देवगांव/निजामाबाद। आठ सूत्रीय मांगों के निराकरण में देरी से नाराज लेखपालों ने मंगलवार को अतिरिक्त हल्कों का कार्यभार वापस कर दिया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर लालगंज और निजामाबाद तहसील के लेखपालों ने अतिरिक्त लेखपाल मंडलों का काम संभालने से इन्कार करते हुए अपना कार्यभार संबंधित राजस्व निरीक्षकों को सौंप दिया।