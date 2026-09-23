Azamgarh News: ज्ञापन लेने नहीं आईं एसडीएम, भड़के अधिवक्ता

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दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह ने एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब अधिवक्ता समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने तहसील परिसर में वर्षों से मलबा पड़े होने और गंदगी के कारण मच्छर, कीड़े-मकोड़े व सांप दिखाई देने का आरोप लगाया। कहा कि इससे संक्रमण और हादसे का खतरा बना हुआ है। अधिवक्ताओं ने तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फाट और पैमाइश के नाम पर धन वसूली की शिकायत की। नगेंद्र सिंह ने बताया कि पैमाइश के नाम पर पांच से दस हजार रुपये तक लिए जाने की शिकायतें हैं। जिला बार एसोसिएशन के जिलामंत्री मनोज राय ने फाट के नाम पर 20-20 हजार रुपये वसूले जाने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। अध्यक्ष ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान हामिद अली, हरी यादव, अशोक अस्थाना समेत कई अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर धर्मेश पाठक, ओम प्रकाश वर्मा, अंजनी कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, इंदुभान चौबे, विनोद कुमार चौहान, संतोष कुमार पांडेय आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

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देवगांव। तहसील बार और दी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम लालगंज नेहा मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि एसडीएम ज्ञापन लेने के बजाय पिछले दरवाजे से निकल गईं। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने तहसील में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी।