अवैध शराब तस्करी पर शिकंजा: 15 लाख रुपये की 2041 लीटर शराब जब्त, दो वाहन सरकार के पक्ष में अधिग्रहित

थाना मुबारकपुर में एक महिंद्रा बोलेरो मैक्सी पिकअप (यूपी 45 टी 7178) से 1,998 लीटर देसी शराब बरामद हुई। यह शराब विंडीज मजेदार ब्रांड की थी। जांच में पता चला कि इसकी बिक्री अवधि 5 अप्रैल 2024 को समाप्त हो चुकी थी। इसे अवैध रूप से आजमगढ़ लाया जा रहा था।



सुनील यादव के विरुद्ध कोतवाली देवगांव में अवैध शराब परिवहन का मुकदमा दर्ज है। उन पर चंडीगढ़ से भारी मात्रा में शराब लाने का आरोप है। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। जितेंद्र कुमार पाण्डेय के विरुद्ध थाना मुबारकपुर में बिजली चोरी और अवैध शराब परिवहन का मुकदमा पंजीकृत है।



दोनों वाहनों का आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिहरण किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं होता है, तो वाहनों की बाजार कीमत निर्धारित की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार उनकी नीलामी की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं।