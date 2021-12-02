Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Two vehicles and sound system seized for playing DJ at high volume

Azamgarh News: तेज आवाज में डीजे बजाने पर दो वाहन और साउंड सिस्टम सीज

Wed, 11 Nov 2026 12:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Two vehicles and sound system seized for playing DJ at high volume
धार्मिक आयोजनों में तेज आवाज में डीजे बजाना दो संचालकों को भारी पड़ गया। निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर सरायमीर पुलिस ने दो डीजे वाहनों को साउंड सिस्टम और स्पीकर समेत सीज कर दिया।
विज्ञापन

पुलिस ने पहले ही डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाने पर यह कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

थाना प्रभारी भुवनेश कुमार चौबे ने बताया कि नौ नवंबर को लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान सिकरौर सहबरी बाजार में निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

शांति व्यवस्था ड्यूटी में तैनात उपनिरीक्षक धीरज कुमार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर संचालकों को आवाज कम करने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों डीजे वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया।
सीज किए गए वाहनों में गुलशन राजभर निवासी कुरियावां, थाना सरायमीर का वाहन और राम आशीष गुप्ता निवासी खरसहन कलां, थाना दीदारगंज का वाहन शामिल है। दोनों वाहनों के साथ स्पीकर और साउंड सिस्टम भी जब्त किए गए हैं।

--इनसेट
तेज आवाज में डीजे बजाने पर पिकअप सीज
आजमगढ़। गंभीरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने पर मंगलवार को कार्रवाई की गई। बताया कि नौ नवंबर को पिकअप पर डीजे लगाकर तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। मना करने के बावजूद आवाज और तेज कर दी गई। इससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। पूर्व में डीजे संचालकों को ध्वनि मानकों और न्यायालय के निर्देशों की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद उल्लंघन करने पर पुलिस ने डीजे सिस्टम सहित पिकअप को सीज कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed