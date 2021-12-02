Azamgarh News: नहर में डूबकर पल्लेदार की मौत, रातभर तलाशते रहे परिजन

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सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान अरविंद शर्मा (40) के रूप में की। अरविंद शर्मा सोमवार सुबह महराजगंज बाजार में पल्लेदारी करने गए थे। शाम को उनकी पत्नी रेखा ने फोन कर घर लौटते समय सब्जी लाने को कहा था।इसके बाद भी वह घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने रातभर उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मंगलवार सुबह रूपयनपुर गांव स्थित नहर में उनका शव उतराया मिला। पिता ने आशंका जताई कि नहर में गिरने से उनकी मौत हुई है।ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।हादसे के बाद पत्नी रेखा और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।