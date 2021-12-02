Azamgarh News: पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार, बाल अपचारी भी पकड़ा गया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:53 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:53 AM IST
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रौनापार थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच गोली चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं, एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने एकराय होकर पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। इसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे।
नौ नवंबर को रौनापार थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच गोली चलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर दोनों पक्षों के लोगों ने फायरिंग की और धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में उपनिरीक्षक अनुराग कुमार पांडेय की तहरीर पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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इसी क्रम में मंगलवार को उपनिरीक्षक सुभाष तिवारी ने हमराहियों के साथ सूचना के आधार पर कैंची बंधा से दोपहर करीब 1:45 बजे धनंजय यादव (33) निवासी गांगेपुर गांधी नगर, थाना रौनापार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया है। रौनापार थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि दोनों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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वहीं, एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने एकराय होकर पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। इसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे।
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नौ नवंबर को रौनापार थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच गोली चलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर दोनों पक्षों के लोगों ने फायरिंग की और धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में उपनिरीक्षक अनुराग कुमार पांडेय की तहरीर पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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इसी क्रम में मंगलवार को उपनिरीक्षक सुभाष तिवारी ने हमराहियों के साथ सूचना के आधार पर कैंची बंधा से दोपहर करीब 1:45 बजे धनंजय यादव (33) निवासी गांगेपुर गांधी नगर, थाना रौनापार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया है। रौनापार थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि दोनों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।