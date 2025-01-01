Azamgarh News: कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ

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कलश यात्रा देवखरी गांव से प्रारंभ होकर बाबा भंवरनाथ मंदिर होते हुए तमसा नदी के तट स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम पहुंची। यात्रा में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते और भगवान के जयकारे लगाते चल रहे थे। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने श्रद्धा के साथ यात्रा का स्वागत किया।महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने आयोजन की भव्यता बढ़ाई। यात्रा के आश्रम पहुंचने पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई और इसके साथ ही कथा आयोजन की शुरुआत हुई। आयोजक डॉ. केएन सिंह ने बताया कि सात दिनों तक चलने वाली श्रीमद्भागवत कथा में अयोध्या धाम से पधारे संत सर्वेश महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे।कथा प्रतिदिन शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक होगी। आयोजन के अंतिम दिन पूर्णाहुति के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राम जन्म सिंह, अजय उपाध्याय, इंदल उपाध्याय, डब्बू सिंह, बबलू सिंह, संदीप सिंह, रूपेश सिंह, मुकेश सिंह, श्रवण सिंह और अनिल सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद