Azamgarh News: रोजगार मेले में दो हजार युवाओं का चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:17 AM IST
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जनता इंटर कॉलेज में शुक्रवार को सेवायोजन विभाग की ओर से वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में रोजगार पाने की उम्मीद लेकर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। विभिन्न कंपनियों के स्टॉल पर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और चयन की प्रक्रिया हुई।
करीब चार हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जबकि दो हजार से अधिक युवाओं का विभिन्न पदों पर चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र भी दिए गए।
रोजगार मेले में एलएंडटी, एनएसडीसी इंटरनेशनल, बीवीजी, अशोक लेलैंड, कोरोना रेमेडीज, फ्लिपकार्ट, सिनोवा प्राइवेट लिमिटेड और पुखराज हेल्थ केयर समेत दर्जनों कंपनियों ने प्रतिभाग किया।
कंपनियों ने सुपरवाइजर, हेल्पर, टेक्नीशियन, क्वालिटी चेकर, मशीन ऑपरेटर समेत विभिन्न पदों के लिए युवाओं का चयन किया। मुख्य अतिथि भाजपा श्रम प्रकोष्ठ गोरखपुर के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहद रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।
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सहायक निदेशक सेवायोजन राममूर्ति और जिला सेवायोजन अधिकारी राहुल गौड़ ने बताया कि मेले में चार हजार अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ और दो हजार से अधिक का चयन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ अनुदेशक अवधेश कुमार, राजेश यादव, प्रदीप यादव, सत्य प्रकाश यादव, अंजली यादव, सलमा बानो, मीनाक्षी शुक्ला आदि मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप सिंह ने अतिथियों का आभार जताया।
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करीब चार हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जबकि दो हजार से अधिक युवाओं का विभिन्न पदों पर चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र भी दिए गए।
रोजगार मेले में एलएंडटी, एनएसडीसी इंटरनेशनल, बीवीजी, अशोक लेलैंड, कोरोना रेमेडीज, फ्लिपकार्ट, सिनोवा प्राइवेट लिमिटेड और पुखराज हेल्थ केयर समेत दर्जनों कंपनियों ने प्रतिभाग किया।
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कंपनियों ने सुपरवाइजर, हेल्पर, टेक्नीशियन, क्वालिटी चेकर, मशीन ऑपरेटर समेत विभिन्न पदों के लिए युवाओं का चयन किया। मुख्य अतिथि भाजपा श्रम प्रकोष्ठ गोरखपुर के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहद रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।
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सहायक निदेशक सेवायोजन राममूर्ति और जिला सेवायोजन अधिकारी राहुल गौड़ ने बताया कि मेले में चार हजार अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ और दो हजार से अधिक का चयन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ अनुदेशक अवधेश कुमार, राजेश यादव, प्रदीप यादव, सत्य प्रकाश यादव, अंजली यादव, सलमा बानो, मीनाक्षी शुक्ला आदि मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप सिंह ने अतिथियों का आभार जताया।