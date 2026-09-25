आंधी-पानी से 17 खंभे टूटे: नौ उपकेंद्रों की लाइन ब्रेक डाउन, 28 स्थानों पर गिरे पेड़; 10 से 12 घंटे बत्ती गुल

21 घंटे बंद रही सात मुहल्लों की बिजली

आंधी-पानी का असर शहर की बिजली व्यवस्था पर भी दिखा। शहर कोतवाली के पास नीचे से सड़ चुका हाइटेंशन लोहे का खंभे टूट गया, हालांकि यह तारों के भरोसे रुका हुआ है। एसडीओ नगर संदीप चंद्रा ने बताया कि सिधारी चौराहा और नरौली के पास आंधी के कारण तार खंभे से नीचे उतर गया है। गुरुटोला, अतंतपुरा, कटरा, खत्रीटोला, मातरबरगंज, लालडिग्गी, बागेश्वर नगर, पुरानी सब्जी मंडी सहित अन्य मुहल्लों में बृहस्पतिवार की रात से ही बिजली गायब है। शुक्रवार को लाइन पर काम चल रहा था लेकिन शाम तक बिजली बहाल नहीं हो सकी थी।



आंधी-पानी से जहां तार या खंभे टूटे हैं, उसे कर्मचारी ठीक कर बिजली बहाल कर रहे हैं। पुरानी जेल उपकेंद्र की बिजली ठीक हो गई है। थोड़ी देर के बाद बिजली चालू हो जाएगी। - घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।