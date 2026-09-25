फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Power supply in Azamgarh disrupted storm rain Lines serving substations broke electricity poles snapped

आंधी-पानी से 17 खंभे टूटे: नौ उपकेंद्रों की लाइन ब्रेक डाउन, 28 स्थानों पर गिरे पेड़; 10 से 12 घंटे बत्ती गुल

Sat, 26 Sep 2026 06:04 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 26 Sep 2026 06:04 AM IST
सार

आजमगढ़ में आंधी-पानी से बिजली व्यवस्था चरमरा गई। 17 बिजली के खंभे टूटने से नौ उपकेंद्रों की लाइन ब्रेकडाउन हो गई। 28 स्थानों पर पेड़ गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई। कई इलाकों में 10 से 12 घंटे बाद बिजली बहाल हो सकी। इससे लोगों को उमस और अंधेरे में परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली निगम की टीमें मरम्मत में जुटी रहीं।

विज्ञापन
Power supply in Azamgarh disrupted storm rain Lines serving substations broke electricity poles snapped
आंधी-पानी से गिरे पेड़। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तेज आंधी और पानी से बृहस्पतिवार की रात नौ उपकेंद्रों की बिजली ब्रेक डाउन हो गई। अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक सरायमीर और पुरानी जेल उपकेंद्र को छोड़कर निगम के कर्मचारियों ने सभी जगहों की बिजली बहाल कर दी।

विज्ञापन


दो उपकेंद्रों पर शाम पांच बजे तक लाइन बनाने का काम चलता रहा। आंधी-पानी से जिले की बिजली व्यवस्था बेपटरी हो गई। इससे करीब 17 स्थानों पर खंभे टूट गए और 28 स्थानों पर तारों पर पेड़ की डालियां गिर गईं।
विज्ञापन

 

अधीक्षण अभियंता द्वितीय गौरव तिवारी ने बताया कि बरईपुर, गोपालगंज, मदियापार उपकेंद्र की बिजली ब्रेक डाउन हो गई थी। दोपहर तक यह सभी उपकेंद्र नॉर्मल हो गए जबकि सरायमीर में अभी काम चल रहा है।

अधीक्षण अभियंता प्रथम घनश्याम ने बताया कि पुरानी जेल, सिविलकोर्ट, तरवा, फरीदाबाद, निजामाबाद, मालटारी, रौनापार ब्रेक डाउन हो गए थे। अमुवारी नरायनपुर में 11 केवी तार पर पेड़ की डाल गिर जाने से आपूर्ति बाधित हुई थी। उन्होंने बताया कि लाइनमैनों को लगाकर सभी जगहों की लाइन को नॉर्मल कर दिया गया है।
 

विज्ञापन

21 घंटे बंद रही सात मुहल्लों की बिजली
आंधी-पानी का असर शहर की बिजली व्यवस्था पर भी दिखा। शहर कोतवाली के पास नीचे से सड़ चुका हाइटेंशन लोहे का खंभे टूट गया, हालांकि यह तारों के भरोसे रुका हुआ है। एसडीओ नगर संदीप चंद्रा ने बताया कि सिधारी चौराहा और नरौली के पास आंधी के कारण तार खंभे से नीचे उतर गया है। गुरुटोला, अतंतपुरा, कटरा, खत्रीटोला, मातरबरगंज, लालडिग्गी, बागेश्वर नगर, पुरानी सब्जी मंडी सहित अन्य मुहल्लों में बृहस्पतिवार की रात से ही बिजली गायब है। शुक्रवार को लाइन पर काम चल रहा था लेकिन शाम तक बिजली बहाल नहीं हो सकी थी।
 

आंधी-पानी से जहां तार या खंभे टूटे हैं, उसे कर्मचारी ठीक कर बिजली बहाल कर रहे हैं। पुरानी जेल उपकेंद्र की बिजली ठीक हो गई है। थोड़ी देर के बाद बिजली चालू हो जाएगी। - घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed