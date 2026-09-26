Azamgarh News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार बेटे की मौत, पिता घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:24 AM IST
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ठेकमा-मार्टीनगंज मार्ग पर शुक्रवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बेटे विशाल (20) की उपचार के लिए जौनपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि उसके पिता सुरेंद्र घायल हो गए।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अज्ञात वाहन की पहचान में जुटी थी। बरदह थाना क्षेत्र के जमुआवां गांव निवासी सुरेंद्र शुक्रवार दोपहर अपने पुत्र विशाल के साथ मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहे थे।
दोनों ठेकमा-मार्टीनगंज मार्ग पर पहुंचे ही थे कि पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पिता-पुत्र बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए।
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सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। परिजन दोनों घायलों को उपचार के लिए जौनपुर सदर अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में विशाल की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। वहीं, सुरेंद्र का जौनपुर में उपचार चल रहा है।
बरदह थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने बताया कि विशाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वाहन की पहचान होने के बाद उसके चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अज्ञात वाहन की पहचान में जुटी थी। बरदह थाना क्षेत्र के जमुआवां गांव निवासी सुरेंद्र शुक्रवार दोपहर अपने पुत्र विशाल के साथ मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहे थे।
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दोनों ठेकमा-मार्टीनगंज मार्ग पर पहुंचे ही थे कि पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पिता-पुत्र बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए।
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सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। परिजन दोनों घायलों को उपचार के लिए जौनपुर सदर अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में विशाल की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। वहीं, सुरेंद्र का जौनपुर में उपचार चल रहा है।
बरदह थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने बताया कि विशाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वाहन की पहचान होने के बाद उसके चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।