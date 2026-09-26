Azamgarh News: छात्रों की पांच मांगें मंजूर, धरना खत्म

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कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए जीईएम पोर्टल से मोबाइल पीएचसी बस खरीदने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।परिसर में बंद पांच लिफ्ट चालू कर दी गई हैं, जबकि तीन अन्य की मरम्मत और सर्विसिंग जारी है। छात्रों के लिए वाटर कूलर भी चालू कर दिए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए मुख्य गेट, परिसर और विभिन्न भवनों में आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें क्रियाशील कर दिया गया है।मुख्य सड़क तक आवागमन के लिए बस और ई-रिक्शा का नियमित संचालन भी शुरू कर दिया गया है। वहीं, परिसर में महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कुलपति ने कहा कि यह नवस्थापित विश्वविद्यालय है।वित्तीय उपलब्धता के अनुसार छात्र-छात्राओं को सभी जरूरी सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की।छात्रों का नेतृत्व कर रहे हर्षित ने कहा कि मांगें स्वीकार होने पर धरना समाप्त किया गया है। समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को समय दिया गया है। यदि समस्याएं दूर नहीं हुईं तो छात्र दोबारा धरना देने के लिए मजबूर होंगे।