यूपी: मदरसे की प्रबंध समिति में जामताड़ा के जिला जज का नाम, 16 के खिलाफ तहरीर; फर्जी अभिलेख का मामला

हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हम तो 2002 से ही एडीजे पद पर चयनित होकर जिले से बाहर नौकरी कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी हुई है कि जहीन अहमद जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमारा नाम मदरसे की प्रबंध समिति में डाल दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हमने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि किसी को नहीं दिया तो फिर सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करने वाले ने इसे बिना देखे कैसे कर दिया। मैंने इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार, एसपी आजमगढ़ और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र भेजा है। अब देखते हैं उनकी ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। - रिजवान अहमद, जिला जज जामताड़ा, झारखंड।



रजिस्ट्रार का निर्देश मिला था। निर्देश के तहत हमने चिटफंड कार्यालय से समिति के दस्तावेज से प्रबंध समिति में शामिल लोगों के नाम लिए हैं। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मुबारकपुर थाने में तहरीर दे दी गई है। हालांकि अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। - वर्षा अग्रवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।



हमारे पास अल्पसंख्यक विभाग के पटल सहायक आमिर हुसैन का पत्र मिला है। लेकिन, यह पत्र जांच के लिए है, न कि तहरीर है। - शशिचंद चौधरी, थाना प्रभारी मुबारकपुर।