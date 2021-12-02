Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों की भिड़ंत, दो की मौत, सात घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:12 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:12 AM IST
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। घायलों में आजमगढ़ के कलंदरपुर निवासी एक परिवार के पांच सदस्य भी शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार दोपहर करीब 2:15 बजे दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौली गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ। यहां मारुति अर्टिगा और स्विफ्ट डिजायर कार में जोरदार टक्कर हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एक कार के गलत दिशा में आने के कारण दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में सवार लोग घायल हो गए। हादसे में बिहार निवासी श्याम बिहारी सिंह (62) और अजय कुमार गुप्ता (40) की मौत हो गई। सात घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के कलंदरपुर निवासी एक परिवार अपने बेटे की शादी की खरीदारी करने के लिए लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान उनकी कार हादसे की चपेट में आ गई। दुर्घटना में रीता (45) पत्नी राजेश, उनकी बेटियां दीक्षा (18) और दीपशिखा (21), गरिमा (25) पुत्री विनोद तथा संदीप यादव (30) पुत्र सुरेश यादव घायल हो गए। हादसे की खबर मिलने के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है।
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जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार दोपहर करीब 2:15 बजे दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौली गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ। यहां मारुति अर्टिगा और स्विफ्ट डिजायर कार में जोरदार टक्कर हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एक कार के गलत दिशा में आने के कारण दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में सवार लोग घायल हो गए। हादसे में बिहार निवासी श्याम बिहारी सिंह (62) और अजय कुमार गुप्ता (40) की मौत हो गई। सात घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के कलंदरपुर निवासी एक परिवार अपने बेटे की शादी की खरीदारी करने के लिए लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान उनकी कार हादसे की चपेट में आ गई। दुर्घटना में रीता (45) पत्नी राजेश, उनकी बेटियां दीक्षा (18) और दीपशिखा (21), गरिमा (25) पुत्री विनोद तथा संदीप यादव (30) पुत्र सुरेश यादव घायल हो गए। हादसे की खबर मिलने के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है।
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