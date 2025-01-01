Azamgarh News: लालगंज में मुस्लिम युवाओं ने स्थापित की मां दुर्गा की प्रतिमा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:37 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:37 AM IST
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आस्था की कोई सीमा नहीं होती और आपसी भाईचारे से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसकी मिसाल विकासखंड लालगंज के कस्बे से सटे मुसाफिरगंज में देखने को मिल रही है। यहां मुस्लिम समुदाय के युवा लगातार तीन वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं।
उनकी इस पहल से क्षेत्र में गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर सामने आ रही है। मसीरपुर-तरवां मार्ग स्थित मुसाफिरगंज में रविवार से शुरू होने वाले मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कस्बे में जगह-जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं।
खनियरा निवासी मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें मोहम्मद अरमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आकिब और मोहम्मद फैसल के साथ लकी सोनकर, लकी राजभर, अतुल सोनकर और कार्षिक राजभर भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
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सभी युवा मिलकर प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक की व्यवस्थाएं संभालते हैं। आयोजन में स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिलता है। मोहम्मद कैफ ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सभी साथी उत्साहित रहते हैं। लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है।
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उनकी इस पहल से क्षेत्र में गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर सामने आ रही है। मसीरपुर-तरवां मार्ग स्थित मुसाफिरगंज में रविवार से शुरू होने वाले मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कस्बे में जगह-जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं।
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खनियरा निवासी मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें मोहम्मद अरमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आकिब और मोहम्मद फैसल के साथ लकी सोनकर, लकी राजभर, अतुल सोनकर और कार्षिक राजभर भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
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सभी युवा मिलकर प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक की व्यवस्थाएं संभालते हैं। आयोजन में स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिलता है। मोहम्मद कैफ ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सभी साथी उत्साहित रहते हैं। लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है।