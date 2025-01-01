Azamgarh News: बेलइसा मंडी में हटाया गया अतिक्रमण

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बेलइसा मंडी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, किसान और खरीदार पहुंचते हैं। दुकानों के आसपास अतिक्रमण के कारण रास्ते संकरे हो गए थे, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती थी और आए दिन जाम लगता था।संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका था। शनिवार को मंडी प्रशासन ने अभियान चलाकर दुकानों के आसपास की खाली जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया।अतिक्रमण हटने से मंडी में आवागमन सुचारु होने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, समस्या के स्थायी समाधान के लिए दोबारा अतिक्रमण रोकने और नियमित निगरानी की आवश्यकता है। कार्रवाई के दौरान सभानंद तिवारी, अरविंद सिंह, राजेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।