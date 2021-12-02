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एडीएम ने बताया कि शाम छह बजे सायरन बजते ही बिजली आपूर्ति बाधित होगी। इस दौरान बचाव, राहत, चिकित्सा और अग्निशमन कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। पुलिस यातायात और रूट डायवर्जन संभालेगी। स्वास्थ्य विभाग दो मोबाइल मेडिकल यूनिट, 108 एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करेगा।अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने का प्रदर्शन करेगा। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और आपदा मित्र की टीमें भी शामिल होंगी। प्रशासन ने नागरिकों से शाम पांच से 5:30 बजे तक घरों की लाइट और इन्वर्टर बंद रखने की अपील की है। सायरन बजने पर घबराएं नहीं और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। अफवाहों से बचें तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। खिड़कियों और शीशों से दूर रहें।खतरा टलने की आधिकारिक सूचना के बाद ही बाहर निकलें। परिवार के लिए तीन दिन का पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। हवाई हमले की चेतावनी पर दो मिनट तक ऊंची-नीची आवाज में सायरन बजेगा, जबकि खतरा टलने पर दो मिनट तक एक समान आवाज सुनाई देगी।आपात स्थिति में 9454417172, 05462-297551, 05462-297558, 05462-297559 या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। मॉक ड्रिल से पहले पुलिस लाइन के आसपास पूर्वाभ्यास भी किया गया। बैठक में सीओ सदर ईश्वर लाल गुर्जर, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, एसीएमओ डॉ. आलेन्द्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।