Azamgarh News: ठेला चालक को 100 मीटर तक घसीटा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:40 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:40 AM IST
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आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय हाईवे पर रविवार दोपहर एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने सीमेंट लादकर जा रहे एक ठेला चालक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ठेला चालक करीब सौ मीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटता चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
यह घटना देवगांव कोतवाली के नगर पंचायत लालगंज स्थित भगवान सीएनजी पंप के समीप हुई। घायल ठेला चालक की पहचान 45 वर्षीय रामश्री चौहान के रूप में हुई है। वह चकिया भगवानपुर, थाना देवगांव का निवासी है। रामश्री चौहान लालगंज से देवगांव की ओर सात बोरी सीमेंट लेकर जा रहा था। सीएनजी पंप पर लंबी लाइन होने के कारण वह राष्ट्रीय हाईवे रोड से गुजर रहा था। दुर्घटना के कारण रामश्री की पीठ साइलेंसर से जल गई। उसे सौ शय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई। उन्होंने तुरंत अर्टिगा कार को रुकवाया और रामश्री चौहान को गाड़ी के नीचे से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से ही घायल को अस्पताल पहुंचाया जा सका। उन्होंने अर्टिगा गाड़ी और उसके चालक को भी पकड़ लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।
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देवगांव कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अर्टिगा के चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जा रही है।
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यह घटना देवगांव कोतवाली के नगर पंचायत लालगंज स्थित भगवान सीएनजी पंप के समीप हुई। घायल ठेला चालक की पहचान 45 वर्षीय रामश्री चौहान के रूप में हुई है। वह चकिया भगवानपुर, थाना देवगांव का निवासी है। रामश्री चौहान लालगंज से देवगांव की ओर सात बोरी सीमेंट लेकर जा रहा था। सीएनजी पंप पर लंबी लाइन होने के कारण वह राष्ट्रीय हाईवे रोड से गुजर रहा था। दुर्घटना के कारण रामश्री की पीठ साइलेंसर से जल गई। उसे सौ शय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई। उन्होंने तुरंत अर्टिगा कार को रुकवाया और रामश्री चौहान को गाड़ी के नीचे से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से ही घायल को अस्पताल पहुंचाया जा सका। उन्होंने अर्टिगा गाड़ी और उसके चालक को भी पकड़ लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।
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देवगांव कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अर्टिगा के चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जा रही है।