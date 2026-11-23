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- अभियान : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पल्हनी ब्लॉक के गांवों में कर्मचारी चलाएंगे स्वच्छता अभियान। सुबह 9 बजे

- टीकाकरण : जिला महिला अस्पताल में बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीका लगेगा। सुबह 10 बजे

- जन सुनवाई : पुलिस कार्यालय में एसपी डॉ. अनिल कुमार सुनेंगे फरियाद। सुबह 10 बजे

- स्वगणना : हर ब्लाॅक के गांवों के स्वगणना कैंप का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे

- जुलूस : ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन की ओर से रैदोपुर से जुलूस निकाला जाएगा। सुबह 10:30 बजे

जिले में आज के कार्यक्रम :