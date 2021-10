{"_id":"6159f0578ebc3e4aff130973","slug":"the-solar-light-installed-at-one-place-could-not-be-taken-off-at-another-place-azamgarh-news-vns6152418197","type":"story","status":"publish","title_hn":"The solar light installed at one place could not be taken off at another place.","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sun, 03 Oct 2021 11:33 PM IST Updated Sun, 03 Oct 2021 11:33 PM IST

आजमगढ़। मेंहनगर थाना क्षेत्र के हथौड़ी गांव में शनिवार की रात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक युवक ने पंखे के चुल्ले से रस्सी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह जब वह देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजन जगाने गए। फंदे पर उसे लटकता देख परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया।

हथौड़ी ग्राम निवासी आशुतोष सिंह (28) इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। कोरोना संक्रमण के चलते इन दिनों वह घर पर रह कर तैयारी में जुटा था। शनिवार की रात उसने खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रविवार की सुबह वह देर तक सोता रहा तो परिजन उसे कई आवाज दिए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसके बाद परिजन पुलिस को सूचना दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर आशुतोष का शव लटकता मिला। पुलिस ने शव फंदेे से उतरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक दो भाईयों में छोटा था। बड़ा भाई आनंद पुलिस में तैनात है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।