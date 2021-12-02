फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   The list of 2301 polling stations and 4360 polling locations will be final.

Azamgarh News: 2301 मतदान केंद्रों और 4360 मतदेय स्थलों की सूची होगी अंतिम

Sun, 25 Oct 2026 01:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
The list of 2301 polling stations and 4360 polling locations will be final.
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने इनके निर्धारण पर संतुष्टि जताई।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रस्तावित 2301 मतदान केंद्रों और 4360 मतदेय स्थलों की सूची को अंतिम रूप देकर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।
इससे पहले उप जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी मतदेय स्थलों की बूथ संख्या का दोबारा सावधानीपूर्वक मिलान करने के निर्देश दिए, ताकि सूची में किसी तरह की त्रुटि न रहे।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष अभियान के दौरान अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए जागरूक करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को मतदाता सूची का पुनः परीक्षण कर सबसे कम ईपीआईसी और जेंडर रेशियो वाले बूथों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
साथ ही 15 अक्तूबर से अब तक सबसे कम फॉर्म-6 प्राप्त होने वाले शीर्ष 10 बूथों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि संबंधित क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जा सके।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव ओझा, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed