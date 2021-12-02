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बताते चलें कि चौक पर डग्गामार वाहनों के सड़क पर खड़े होने और ठेले पर फल-सब्जी बेचने वालों के अतिक्रमण से आए दिन जाम लगता है। सड़क पर जगह कम होने से वाहनों की आवाजाही बाधित होती है। दुकानदार संतोष गुप्ता ने बताया कि जाम से कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पाते और कई बार बिना खरीदारी किए लौट जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने और डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई कर स्थायी समाधान की मांग की है। उपजिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि गार्ड लगाकर जाम खुलवाया जा रहा है। नगर पंचायत को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके।