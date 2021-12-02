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साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। सीएचसी मार्टीनगंज में इमरजेंसी सेवाएं संचालित मिलीं और ईडीएल की सभी 241 दवाएं उपलब्ध थीं। हालांकि, सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए। प्रभारी सीएमओ ने चिकित्सकों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही मरीजों को लिखने और किसी को बाहर से दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर जोर दिया। आयुष्मान कार्ड बनाने और जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान में धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई।प्रभारी सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 1703 मरीजों का पंजीकरण हुआ। इनमें 699 पुरुष, 747 महिलाएं और 257 बच्चे शामिल रहे। मेले में 51 आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए गए, जबकि कोविड हेल्प डेस्क पर 141 मरीजों की जांच की गई। मेल में मधुमेह के 280, गैस्ट्रो के 288, श्वसन संबंधी बीमारियों के 191, त्वचा रोग के 193, उच्च रक्तचाप के 112, लिवर के 36, एनीमिया के 31 और टीबी के चार मरीजों को उपचार एवं परामर्श दिया गया। इसके अलावा 89 गर्भवती महिलाओं को एएनसी सेवाएं मिलीं और 116 कुपोषित बच्चों की पहचान की गई। गंभीर स्थिति में सात मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया। इसके अलावा ठेकमा विकासखंड के चार स्वास्थ्य केंद्रों का वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।