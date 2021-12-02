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टीकाकरण : जिला महिला अस्पताल में बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीका लगेगा। सुबह 10 बजे

अभियान : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पल्हनी ब्लॉक के गांवों में स्वच्छता अभियान। सुबह 10 बजे

स्व गणना : स्व गणना के लिए जिले के सभी गांवों में कैंप लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे



बैठक : मिजवां फाउंडेशन की बैठक मेजवां स्थित कार्यालय में सुबह 11 बजे।



कथा : ठेकमा बाजार में पोस्ट ऑफिस के सामने श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे

जिले में आज के कार्यक्रम :