Azamgarh News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:52 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:52 AM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
टीकाकरण : जिला महिला अस्पताल में बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीका लगेगा। सुबह 10 बजे
अभियान : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पल्हनी ब्लॉक के गांवों में स्वच्छता अभियान। सुबह 10 बजे
स्व गणना : स्व गणना के लिए जिले के सभी गांवों में कैंप लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे
बैठक : मिजवां फाउंडेशन की बैठक मेजवां स्थित कार्यालय में सुबह 11 बजे।
कथा : ठेकमा बाजार में पोस्ट ऑफिस के सामने श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे
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टीकाकरण : जिला महिला अस्पताल में बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीका लगेगा। सुबह 10 बजे
अभियान : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पल्हनी ब्लॉक के गांवों में स्वच्छता अभियान। सुबह 10 बजे
स्व गणना : स्व गणना के लिए जिले के सभी गांवों में कैंप लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे
बैठक : मिजवां फाउंडेशन की बैठक मेजवां स्थित कार्यालय में सुबह 11 बजे।
कथा : ठेकमा बाजार में पोस्ट ऑफिस के सामने श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे