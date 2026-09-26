Azamgarh News: मंदिर, आंबेडकर स्थल चिह्नित, अतिक्रमण हटाने की तैयारी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:22 AM IST
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जौनपुर-आजमगढ़ हाईवे पर शुक्रवार को बरदह बाजार में एनएचआई की तीन सदस्यीय टीम ने हाईवे की निर्धारित सीमा की नाप-जोख की। सड़क किनारे स्थित शिव मंदिर, डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल और नाली की भी पैमाइश कर सीमा चिह्नित की गई।
टीम के अचानक पहुंचने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई। एनएचआई कर्मचारी प्रवीण शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने हाईवे के दोनों ओर नापी की। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण का सीमांकन कराया जा रहा है।
मंदिर और प्रतिमा स्थल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। जरूरत के अनुसार दोनों स्थलों को अन्यत्र स्थापित करने पर निर्णय होगा। सीमांकन के बाद हाईवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उधर, छतरपुर में निर्माण सामग्री रखने के लिए प्लांट तैयार किया जा रहा है। सरायमोहन बाईपास और जिवली-मोहम्मदपुर मार्ग पर भी सड़क सुधार कार्य प्रस्तावित है।
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टीम के अचानक पहुंचने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई। एनएचआई कर्मचारी प्रवीण शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने हाईवे के दोनों ओर नापी की। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण का सीमांकन कराया जा रहा है।
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मंदिर और प्रतिमा स्थल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। जरूरत के अनुसार दोनों स्थलों को अन्यत्र स्थापित करने पर निर्णय होगा। सीमांकन के बाद हाईवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उधर, छतरपुर में निर्माण सामग्री रखने के लिए प्लांट तैयार किया जा रहा है। सरायमोहन बाईपास और जिवली-मोहम्मदपुर मार्ग पर भी सड़क सुधार कार्य प्रस्तावित है।
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