Azamgarh News: दो बाइक की टक्कर में किशोर की मौत, तीन घायल

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हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आजमगढ़ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।दोहरीघाट थाना क्षेत्र के चिऊटीडाड़ गांव निवासी गोलू (15) अपने साथी करन कुमार (24) निवासी हरदौली के साथ बाइक से लाटघाट से दोहरीघाट की ओर जा रहा था।इसी दौरान काखभार की तरफ से जीयनपुर थाना क्षेत्र के करमड़ी गांव निवासी मनीष सिंह (27) और मोचीपुर लाटघाट निवासी सूर्यांशु चौरसिया (28) बाइक से लाटघाट की ओर आ रहे थे। केशवपुर के पास दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई।हादसे के बाद चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाटघाट पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने गोलू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, करन कुमार, मनीष सिंह और सूर्यांशु चौरसिया की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आजमगढ़ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।गोलू दो भाइयों में बड़ा था। उसकी दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। परिवार के भरण-पोषण में सहयोग के लिए वह दोहरीघाट में किराने की दुकान पर काम करता था। सोमवार को दोस्त करन के साथ किसी काम से लाटघाट आया था।सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। रौनापार थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।