Azamgarh News: सीएमओ के निरीक्षण में जिगनी और मेंहनगर में कर्मचारी अनुपस्थित मिले, मांगा स्पष्टीकरण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:58 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:58 AM IST
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सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने शनिवार को सीएचसी जिगनी और पीएचसी मेंहनगर का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मेंहनगर में नियमित कर्मचारी उपस्थित पाए गए, जबकि अनुपस्थित कर्मियों में अधिकांश संविदाकर्मी हैं।
सीएमओ ने संबंधित कर्मचारियों से दो दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन रोकने की संस्तुति के साथ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सीएमओ सबसे पहले सीएचसी जिगनी पहुंचे। यहां उपस्थिति पंजिका की जांच में डॉ. अखिलेश, मृत्युंजय पांडेय (लैब टेक्नीशियन) और अमित कुमार (डेंटल हाइजीनिस्ट) अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद वे पीएचसी मेंहनगर पहुंचे।
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यहां उन्होंने परिसर की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और मरीजों को दिए जा रहे उपचार की स्थिति का जायजा लिया। उपस्थिति पंजिका के निरीक्षण में नियमित कर्मचारी उपस्थित मिले, जबकि कई संविदाकर्मी अनुपस्थित पाए गए।
सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने कहा कि अनुपस्थित कर्मचारियों को दो दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वेतन रोकने की संस्तुति करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
--वर्जन
कर्मचारियों की अनुपस्थिति से मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही, अनुशासनहीनता और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। -डॉ. एनआर वर्मा, सीएमओ।
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सीएमओ ने संबंधित कर्मचारियों से दो दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन रोकने की संस्तुति के साथ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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सीएमओ सबसे पहले सीएचसी जिगनी पहुंचे। यहां उपस्थिति पंजिका की जांच में डॉ. अखिलेश, मृत्युंजय पांडेय (लैब टेक्नीशियन) और अमित कुमार (डेंटल हाइजीनिस्ट) अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद वे पीएचसी मेंहनगर पहुंचे।
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यहां उन्होंने परिसर की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और मरीजों को दिए जा रहे उपचार की स्थिति का जायजा लिया। उपस्थिति पंजिका के निरीक्षण में नियमित कर्मचारी उपस्थित मिले, जबकि कई संविदाकर्मी अनुपस्थित पाए गए।
सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने कहा कि अनुपस्थित कर्मचारियों को दो दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वेतन रोकने की संस्तुति करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों की अनुपस्थिति से मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही, अनुशासनहीनता और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। -डॉ. एनआर वर्मा, सीएमओ।